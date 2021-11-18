أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذها عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية في حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن التحالف فجر اليوم الخميس القول، ان الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات (صنعاء) و(ذمار) و(صعدة) و(الجوف) مشيرا الى انه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات.

وأضاف "استهدفنا منشأة سرية لخبراء بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية" مؤكدا ان العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلنت امس الاربعاء ان الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار (أبها) الدولي وأخريين استهدفتا (خميس مشيط) جنوبي السعودية.