وفي حدث متميز، سيتم إطلاق العرض الأول لسيارة "لينك أند كو" على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 نوفمبر، الساعة 7 مساءً.



وسوف يكون أول فيديو يطلق عبر الانترنت ليعيد طريقة تجهيز حدث إطلاق أول للسيارات في الكويت.

"لينك أند كو تتحدى ما هو تقليدي في كل خطوة"

وسيحمل الفيديو اسم "01 فكرة جديدة، لأسلوب جديد" “01 More Idea, 01 More Way” لينقل الجمهور عبر مغامرة شيقة لاكتشاف سيارة "لينك أند كو" و مزاياها.

مرحباَ بكم في 01 space. قوموا باستكشاف التصميم المتميز و المتقدم لـ 01.

كما ستكشف مجموعة الزياني عن "لينك أند كو" من 18 إلى 27 نوفمبر في جراند أفنيوز.

تم إطلاق شركة لينك أند كو في عام 2016. وقد ولدت منفتحة عالمياً ومتصلة به. تهدف "لينك أند كو" لبناء منصة تهدف لربط السيارات والعالم معاً تماشياً مع رؤيتها المستقبلية “غيّر طرق التنقل للأبد، واجعل الناس شغفين للتنقل".

سيارة لينك أند كو 01 هي أول نموذج سوف يتم إطلاقه وهي تحمل أحدث تصميم “ميغا-سيتي كونتراست" , الذي يبرز جمالية التفاصيل للسيارة ويشير إلى هدف العلامة التجارية "تغيير التنقل إلى الأبد"، لجلب الشعور المتميز عند تجربة قيادتها.

وبمواصفات عالية وبقوة محرك 218/160 حصانًا ومحرك 2.0 T4 EVO-8AT ، وشاسيه متين و20 وظيفة ADAS ، توفر Lynk & Co 01 الشعور بالتحكم المطلق لدى القيادة، كما توفر المساعدة الذكية لتجربة القيادة التي لا مثيل لها.



بالإضافة إلى ذلك، فلقد حصدت Lynk & Co 01 تصنيف 5 نجوم في اختبار E-NCAP لعام 2021 في ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان. ويوفر نظام المعلومات والترفيه أعلى مستويات الراحة من أجل تحقيق التواصل مع العالم.

مجموعة الزياني هي واحدة من أكثر وكلاء السيارات الفاخرة شهرة في منطقة الخليج العربي وتجمع أرقى ماركات السيارات في التاريخ تحت سقف واحد، بما في ذلك جاكوار، مازيراتي، فيراري، وبنتلي.

لمتابعة العرض، تفضلوا بزيارتنا:

https://youtu.be/oUYF9-CcaGo



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