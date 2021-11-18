عبد الهادي العجمي

انطلق التمرين الختامي "لرماية الخليج 2021" في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة القوة البرية الكويتية ووحدات من القوات البرية الملكية السعودية وقوة (سبارتن) من القوات الأميركية برعاية وحضور وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ ثامر العلي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد إلينا رومانوسكي وسفير المملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن سعد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وكبار قادة الجيش الكويتي.