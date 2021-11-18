وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز وزوجته " كاميلا " دوقة كورنوال إلى القاهرة اليوم الخميس، قادمين من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبلهما خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وكان في استقبال الأمير تشارلز بمطار القاهرة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني وجاريث بايلي سفير بريطانيا لدى مصر ، حيث تم وضع أعلام مصر وبريطانيا على أعمدة التشريفات قرب استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة وفى طريق صلاح سالم حيث يسير موكب الأمير تشارلز .

تأتي زيارة ولي عهد بريطانيا لمصر ضمن جولته الأولي فى خارج المملكة المتحدة منذ جائحة كورونا ، كما تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى لمصر عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان ، ودعم مبادرات البيئة ، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب .

ووفقا للمكتب الملكى ، كلارنس هاوس، سوف يستقبل الرئيس المصري وقرينته أمير ويلز ودوقة كورنوال لدى وصولهما إلى مصر، في قصر الاتحادية للترحيب بهما رسميا ، كما يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للبحث والتحاور بشأن التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة .