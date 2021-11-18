عادل الشنان

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن اطلاق 3 خدمات الكترونية جديدة عبر تطبيق "سهل".



وأضاف الرويح في تصريح صحافي، ان الخدمات الجديدة تأتي ضمن 9 خدمات يجري العمل على اطلاقها تباعا في التطبيق تسهيلا على المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية، مشيرا الى أن الخدمات الثلاث الاولى التي أطلقت هي "طلب توثيق قسائم مع سداد- طلب توثيق بيوت مع سداد - طلب اعادة قيد ملف إسكاني ملغي".



وأشار إلى أن هناك 93 ألف مواطن ممن قاموا بتحميل "سهل" يستفيدون من خدمات المؤسسة الالكترونية عبر التطبيق، نظرا لأن ارقامهم المدنية مرتبطة بالأنظمة الآلية والتي تبين لهم خلال تصفح الخدمة امكانية متابعة معاملاتهم سواء كانت " طلب قائم - تخصيص - توزيع - توثيق - طلب ملغي - قسائم خاصه ".



وذكر أن المؤسسة مستمرة في تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى الرقمية الكلية سواء على مستوى الخدمات المقدمة في الموقع الالكتروني أوتطبيق "سهل" الحكومي.



وأكد الرويح حرص المؤسسة في زيادة الخدمات الالكترونية عبر "سهل" لتسريع الدورة المستندية على المواطنين في تقديم طلباتهم ومعاملاتهم، مردفا أن هناك مجموعة أخرى من الخدمات تقدمها السكنية ومنها خدمة الخط الساخن والخاصة بالرد على استفسارات المواطنين اليومية.



وزاد: المؤسسة أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والأفكار التطويرية من الاخوة المواطنين، في حين ان هناك حرص لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن واطلاعه على ملفه بكل شفافيه.



ونوه في ختام تصريحه بأن المؤسسة مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله والمقيدة طلباتهم حتى نهاية يونيو 2001 وما قبل حيث أن التقديم يكون عبر المنصة المخصصة في موقعها الالكتروني . Pahw.gov.kw