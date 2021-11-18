أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن إيرادات القناة منذ افتتاحها في 17 نوفمبر من العام 1869 وحتى الآن بلغت 148.1 مليار دولار.

وذكر ربيع في بيان أن "إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر العام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31.1 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بين الشرق والغرب".

ورأى أن هذه الإحصائيات "تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 152 عاما ضمن منظومة حركة التجارة العالمية".

وأوضح أنه "طوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان، تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 148.1 مليار دولار".

وأشار إلى أن القناة "تظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية".

وحققت القناة خلال العام المالي 2020 - 2021 حوالي 5.84 مليار دولار، وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخها.