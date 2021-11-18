اعترف أب في السويد بمهاجمة طفليه بعد العثور عليهما مصابين بجروح خطيرة في هاسلبي قرب ستوكهولم مساء الأحد الماضي.

وأفادت قناة "إس في تي" التلفزيونية السويدية بأن محامي المتهم، قال في لقاء مع القاضي، إن الرجل اعترف بإصابة طفليه بسكين.

وأضاف أنه ألقى بالاثنين على الأرض من ارتفاع شاهق، وتوفي أحدهما وأصيب الآخر بجروح تهدد حياته.

وعثر المارة على الطفلين، وكلاهما أصغر من 10 سنوات، أمام مبنى سكني. وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنهما سقطا من شرفة.

وتم القبض على الأب وامرأة للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل وشروع في قتل. وتم الإفراج عن المرأة مساء الاثنين.

وأمرت المحكمة في بلدة سولنا باحتجاز الرجل حتى 15 كانون أول/ ديسمبر على ذمة القضية.