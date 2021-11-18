أعلنت الممثلة الهندية بريتي زينتا أنها استقبلت هي وزوجها جين جوداينف طفليهما التوأم من أم بديلة.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن بريتي أعلنت هذا النبأ اليوم الخميس عبر صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وكتبت بريتني " مرحبا بالجميع، أريد أن أشارككم هذه الأنباء الرائعة اليوم. جين وأنا سعداء ونشعر بسعادة بالغة وقلوبنا مليئة بالامتنان والحب ونحن نستقبل طفلينا التوأم جاي زينتا جوداينف وجيا زينتا جوداينف ".

وأضافت أنها تتقدم بالشكر للأم البديلة وفريق الاطباء. وكتبت " نحن سعداء للغاية بهذه المرحلة الجديدة في حياتنا. وأتقدم بخالص شكري للأطباء والممرضين والأم البديلة لكونهم جزء من هذه الرحلة الرائعة".

وكانت بريتي قد تزوجت جين في لوس انجليس في شباط/فبراير 2016 . وانتقلت للعيش في لوس انجليس بعد الزفاف، ولكنها تزور الهند من حين لآخر.