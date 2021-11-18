أعلن المغني الكندي شون مينديز انفصاله عن صديقته المغنية كاميلا كابيلو بعد علاقة دامت عامين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مينديز / 23 عاما/ أعلن نبأ الانفصال عبر صفحته على موقع انستجرام لمشاركة الصور، حيث كتب أنه قرر هو وكاميلا / 24 عاما/ إنهاء علاقتهما الرومانسية".

وأضاف " ولكن حبنا لبعضنا البعض كشخصين أقوى من ذي قبل. لقد بدأت علاقتنا كأصدقاء وسنستمر كذلك".

وقد نشرت كابيلو نفس البيان على صفحتها على موقع انستجرام.

وقد شوهد مينديز وكابيلو أخر مرة سويا في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر الجاري أثناء قضائهما وقتا على الشاطئ في ميامي.

ويذكر أن العلاقة الرومانسية بين مينديز وكابيلو بدأت في تموز/يوليو 2019 بعد علاقة صداقة استمرت خمسة أعوام.