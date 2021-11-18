تم اكتشاف إصابة أحد سكان ولاية مريلاند في الولايات المتحدة بمرض جدري القرود بعد عودته من نيجيريا.

وأفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز بأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أكدت النتائج في وقت متأخر من أمس الأول الثلاثاء، وربطت الإصابة بسلالة من جدري القرود عادت للظهور في نيجيريا منذ عام .2017

ويخضع المريض، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنا، لعزل ذاتي دون إدخاله إلى المستشفى.

وقالت نائبة وزير الصحة بولاية مريلاند لشؤون الصحة العامة، جينلين تشان، في بيان إن "سلطات الصحة العامة حددت أولئك الذين ربما خالطوا المريض وتواصل متابعتهم".

وأضافت أيضا: "تعامُلنا بالتنسيق الوثيق مع مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض يوضح أهمية الحفاظ على بنية تحتية قوية للصحة العامة".

ويظهر جدري القرود، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الجدري، عادة بأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. ويصاب المرضى أحيانا بطفح جلدي على وجوههم ينتشر في أنحاء الجسم.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض بأن خطر الانتشار على متن رحلة العودة من نيجيريا منخفض لأن الجميع كانوا يرتدون الكمامات بالفعل للوقاية من فيروس كورونا.