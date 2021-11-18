أعرب المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش عن ثقته في قدرته على صنع الفارق مع برشلونة الإسباني رغم كبر سنه ورغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعاد ألفيش إلى برشلونة في صفقة انتقال حر يوم الجمعة الماضي بعد خمسة أعوام من رحيله عن النادي وذلك عقب انتهاء عقده مع عن ساو باولو.

وشارك ألفيش 38/ عاما/ في 391 خلال الفترة الاحترافية الأولى له مع برشلونة وفاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني.

وقال ألفيش بعد مراسم تقديمه في كامب نو "لدي شعر أقل لكن رغبتي كما هي كبيرة ، أعرف ما يمثله النادي وأدرك ما الذي يمكنني المساهمة به ، داخل وخارج الملعب".

وأضاف "لقد أسعدنا الناس بالكثير من الألقاب لكنهم ربما يشعرون الآن بعدم ثقة ، لكني أعتقد أننا إذا سرنا على نفس النهج ستصل المركب بسلام إلى الميناء".