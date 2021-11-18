تراجع استخدام المضادات الحيوية بأوروبا في عام 2020 الذي شهد تفشي وباء كورونا، بحسب ما ذكره "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها".

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان لها اليوم الخميس، إن استهلاك العقاقير التي تستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية انخفض بشكل عام، بنسبة تزيد على 15 بالمئة.

ويقول "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" إن أحد الأسباب وراء ذلك التراجع قد يكون ذهاب عدد أقل من الأشخاص إلى الطبيب، بسبب تفشي وباء كورونا، مما أدى إلى وصف عدد أقل من المضادات الحيوية.

وقد يكون السبب الآخر هو وجود عدد أقل من الحالات التي تعاني من إصابات في الجهاز التنفسي دون أن تكون تلك الاصابات مرتبطة بعدوى فيروس كورونا، وذلك بسبب حرص الأشخاص على استخدام الكمامات والحفاظ على نظافة أيديهم والتباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، حذرت السلطات الصحية الأوروبية من أن مستويات مقاومة المضادات الحيوية، مازالت مرتفعة. لذلك، فقد أوصت بتقليل أي استخدام لتلك العقاقير بصورة غير ضرورية.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، إن "مقاومة مضادات الميكروبات هي وباء صامت يحدث هنا والآن".

وأضافت: "نفقد أرواح لأن الأدوية لم تعد فعالة، ونحن نحتاج إلى تكثيف العمل العالمي بصورة عاجلة".