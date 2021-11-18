تعتزم العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة لانشيا العودة إلى سوق السيارات الأوروبية من خلال بدء طرح سياراتها للبيع مجددا خارج إيطاليا اعتبارا من .2024

وتعتزم الشركة المملوكة حاليا لمجموعة صناعة السيارات الفرنسية الإيطالية الأمريكية ستيلانتيس جروب التي تنتج سيارات بيجو وستروين وفيات وكرايسلر طرح 3 سيارات كهربائية بدءا بنسخة كهربائية من سياراتها واي بيسلون ثم سيارة كهربائية من طراز دلتا وسيارة من فئة سيارات الطرق الوعرة لم يتحدد اسمها.

يذكر أن لانشيا هي واحدة من أشهر علامات السيارات في إيطاليا وأصبحت في عام 1969 جزءا من شركة فيات الإيطالية العملاقة لصناعة السيارات.

ومنذ 2015 توقفت لانشيا عن بيع سياراتها خارج إيطاليا وأصبحت تبيع سيارة واحدة فقط في إيطاليا هي السيارة واي بسيلون.

من ناحيته أكد لوكا نابلويتانو الرئيس التنفيذي لشركة لانشيا عودة الشركة إلى السوق الأوروبية، وقال في تصريحات لمجلة أوتوموتيف نيوز المتخصصة في موضوعات السيارات إن الشركة ستبدأ عودتها إلى أوروبا بعرض سياراتها في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا عام .2024 ولم يتحدث نابلويتانو عن خطط إعادة السيارة إلى أسواق أمريكا الشمالية وآسيا.

ويتولى المصمم جان بيير بلو تصميم السيارات الجديدة لشركة لانشيا حيث وعد نابوليتانو بأن تكون التصميمات الجديدة تجسد "الأناقة الإيطالية مع الخطوط الناعمة واللمسات النهائية عالية الجودة".