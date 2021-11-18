قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشر اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار النقل البحري سيتحول فورا إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 5ر1% خلال عام 2023 مع تضرر الدول الأصغر حجما والأكثر اعتمادا على التجارة، بدرجة أكبر.

وقالت المنظمة إن أسعار الشحن البحري زادت بمقدار 4 أمثال خلال العقد الماضي والأسعار الحالية لنقل الحاوية القياسية من الصين إلى الولايات المتحدة تزيد بنسبة 348% عن مستواها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أونكتاد قولها في تقريرها السنوي عن النقل البحري القول إنه إذا استمر الوضع الحالي فإن الأرتفاع في أسعار نقل الحاويات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الاستيراد وأسعار المستهلكين.

وأضافت المنظمة الأممية أنها لا ترى أي نهاية قريبة لارتفاع أسعار النقل البحري، بسبب الطلب المستمر وحالة الغموض التي تحيط بجانب العرض في سوق النقل البحري وتزايد المخاوف بشأن كفاءة الموانئ.