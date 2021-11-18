تنطلق في دبي يوم الأحد المقبل جلسات مؤتمر الإمارات الدولي حول المنتجات الطبية المزيفة والمتدنية النوعية، بمشاركة أكثر 10 منظمات وجهات دولية وعربية وخليجية معنية بمكافحة الغش الدوائي.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات ، في بيان اليوم الخميس ، إن المؤتمر سيقام على مدار يومين، بمشاركة خبراء ومتخصصين في التصدي للأدوية المقلدة والمغشوشة، من بينهم ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والانتربول، والاتحاد الصيدلاني الدولي، ومعهد الأمن الصيدلاني وشركة سيرفيه للدواء.

ويستعرض المؤتمر المفهوم العام للأدوية المغشوشة، ودور الصيادلة وأخصائي الرعاية الصحية في التعرف على المنتجات الدوائية المزيفة ومكافحتها والإبلاغ عنها، وكيفية معرفة أفراد المجتمع للمنتج الدوائي المغشوش.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بالوزارة أهمية انعقاد المؤتمر نظراً لكونه يمثل منصة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال مكافحة التزييف في المنتجات الدوائية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين والجهات المختصة في هذا الشأن.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع الحلول المستدامة لتطويق مشكلة التزييف الدوائي، ومن أبرزها العمل على تعزيز دور الصيدليات في مكافحة الغش الدوائي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية المغشوشة وسبل معرفة التزييف في الدواء وكيفية الإبلاغ عنه.

ولفت الأميري إلى أن المؤتمر يبحث سبل مراقبة المواقع الإلكترونية التي تسوّق لبعض الأنواع من الأدوية غير المرخصة، إضافة إلى نشر التوعية بخطر شراء الأدوية عبر الإنترنت.