كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن نادي آرسنال قرر الاستغناء عن الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي، للانتقال المجاني في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال قرر فسخ التعاقد وعدم التمديد للاعب المصري البالغ من العمر 29 عاما والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وشارك فقط في مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وارتبط اسم محمد النني، بإمكانية الانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي في شهر يناير المقبل، وهناك مفاوضات قوية بحسب الصحافة التركية بين الطرفين.

تجدر الإشارة أن اهتمام جالطة سراي بضم النني، يأتي من خلال طلب المدرب، فاتح تريم، بضم لاعب وسط دفاعي في شهر يناير بعد عدم اقتناعه بأداء كلاً من جوستافو أسونساو، تايلان أنتاليالي.