أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في مكافحة إزالة الغابات وتشديد لوائح تصدير شحنات النفايات ، في حزمة تشريعية جديدة

وتشمل المقترحات، تشديد لوائح قواعد المنشأ لمنع استيراد السلع الزراعية ، إلى السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، الناتجة عن إزالة الغابات.

ويجب على منتجي وتجار اللحم البقري والخشب وزيت النخيل وفول الصويا والبن والكاكاو، اثبات أن بضائعهم لا تأتي من مناطق، تم إزالة الغابات منها حديثا، بموجب تفويض خاص مقترح من قببل المفوضية.

وربما يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى حظر المنتج من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي، في إطار لوائح خاصة بإمكانية التتبع الصارمة، التي يمكن توسيعها لتشمل منتجات أخرى في المستقبل.