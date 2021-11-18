أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" روسكوزموس دميتري، أنه لا توجد تهديدات على سلامة طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) وكذلك على تطويرها.

وأفادت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الخميس، بأن دميتري التقى، أمس، بقيادة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وأجرى محادثات مع رئيسها بيل نيلسون.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية، أمس، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية ووكالة "ناسا" بشأن استئناف برنامج الرحلات المتبادلة.

وأكد المدير التنفيذي الخاص بالرحلات المأهولة في "روس كوسموس"، أن نص الاتفاقية الجديدة أحيل إلى الحكومة للمصادقة، مشيرا إلى أن هذه المسألة بالدرجة الأولى ليست فنية بل بيروقراطية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تدقيق بعض العبارات في نص الاتفاقية وأن "العمل جار على نحو طبيعي".

وتم تعليق برنامج الرحلات المتبادلة إلى المحكمة الفضائية الدولية في عام 2011.

وبموجب هذا البرنامج، جرى نقل رواد فضاء روس إلى المحطة الدولية على متن مركبات أمريكية وبالعكس.

وسبق أن أكدت "ناسا" في العام الماضي أنها تناقش مع "روس كوسموس" استئناف العمل بهذا البرنامج، كما صرح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية، أمس الأول، بأنه ناقش سلامة طاقم محطة الفضاء الدولية والخطط المشتركة مع رئيس ناسا بيل نيلسون.