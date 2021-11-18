ارتفع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن ، مما زاد الضغط على البنك المركزي الكندي ليرفع أسعار الفائدة.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7ر4?? في تشرين أول/أكتوبر العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، من 4ر4?? في أيلول/سبتمبر.

وهذه هي أعلى نسبة منذ عام 2003 ، عندما بلغت 7ر4?? في أخر مرة. لم يتجاوز التضخم هذا المستوى في العقود الثلاثة منذ أن بدأ البنك المركزي الكندي استهداف التضخم لأول مرة في عام .1991

كان الاقتصاديون يتوقعون نمو الأسعار بنسبة 7ر4 في المئة وفقا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء. وعلى أساس شهري ، ارتفعت الأسعار بنسبة 7ر0في المئة وفقا للتقديرات.

وتقرير التضخم يشير إلى الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم نسبة الـ3 %، وهو المستوى الأعلى لنطاق التحكم للبنك المركزي الكندي ، ويضيف إلى المخاوف المتزايدة بأن ضغوط الأسعار أكثر استمرارا مما كان متوقعا.