أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الأشخاص في ألمانيا يؤيدون إعادة إلزام العمل من المنزل في الوظائف التي تتناسب مع ذلك، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفاي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية ونشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، دعا 61% ممن شملهم الاستطلاع لوضع قاعدة إلزامية لهذا الشأن، إذا كان العمل من المنزل ممكنا.

وفي المقابل عارض 28% ممن شملهم الاستطلاع فرض قاعدة حكومية ملزمة، ولم يحسم البقية أمرهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من أتباع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في ألمانيا، وكذلك حزبي الخضر واليسار المعارضين أيدوا فرض مثل هذا الإلزام، وبلغت نسبة مؤيدي هذا الإلزام بين أنصار الاتحاد المسيحي 58%، بحسب الاستطلاع.

يذكر أن إلزام العمل من المنزل كان يسري بالفعل في ألمانيا حتى حزيران/يونيو الماضي، بحيث كان يجب إتاحة العمل من المنزل بالنسبة للموظفين الذين يعملون "في أعمال مكتبية أو أعمال مشابهة"، إلا إذا لم يكن ذلك ممكنا لأسباب تشغيلية مثل العمل في البريد. وتعين على العاملين قبول ذلك- باستثناء أن العمل من المنزل ليس ممكنا بالنسبة لهم؛ لعدم توافر التجهيزات اللازمة لذلك في المنزل مثلا.

وسوف تتشاور الحكومة الاتحادية والولايات بشأن اتخاذ إجراءات إضافية عاجلة ضد موجة كورونا الحالية التي تزداد تهديدا. وسوف تجتمع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل اليوم الخميس مجددا مع رؤساء حكومات الولايات للتشاور بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 15 و17 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وشمل 5004 أشخاص.