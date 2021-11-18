قالت شركة نستلة السويسرية العملاقة للأغذية إنها تستهدف زيادة مبيعاتها الإلكترونية لتسهم بنحو ربع عائداتها الإجمالية بحلول عام 2025، بعدما أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى تسريع وتيرة التغير في سلوك المستهلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أكبر شركة أغذية في العالم قولها في منتدى للمستثمرين إن النسبة يجب أن تصل إلى 25%، مقارنة بـ 13% في عام 2020 .

وتركز صناعة الأغذية بشكل متزايد على التجارة الإلكترونية، حيث دفع الوباء مزيدا من المستهلكين إلى التحول لشراء احتياجاتهم الغذائية عبر الإنترنت. وكشفت شركة "كارفور" الفرنسية لمتاجر التجزئة عن خطط لاستثمار 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار) من أجل النمو الرقمي.

وقال برنارد مونييه، رئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية في نستلة: "سنواصل تحسين عروض التجارة الإلكترونية لدينا وزيادة إنفاقنا على التسويق الرقمي".