قالت وزارة الطاقة في جنوب إفريقيا إنها ستبدأ التحضير لإنهاء استخدام الفحم فى الحصول على الطاقة في البلاد، لكنها حذرت من أن التخلص من أقذر أنواع الوقود الأحفوري يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير على الاقتصاد والشعب الذي يعتمد عليه في لقمة العيش.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت إنها تخطط لإنشاء وحدة انتقال عادل للطاقة للمساعدة في تحقيق نتيجة "تحقق العدالة الاجتماعية"، وفقا لعرض تقديمي لمجموعة صغيرة من ممثلين لرجال الأعمال والحكومة.

ويمثل العرض تحولا عن خطاب وزير الطاقة الجنوب أفريقي جويدي مانتاش الذي قال مرارا وتكرارا إن البلاد يجب أن تستمر في استغلال مواردها من الفحم، وألا تنصاع لما تمليه عليها الدول المتقدمة التي تحثها على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري.

وتتعارض تصريحات مانتاشي مع تصريحات وزيرة البيئة باربرا كريسي والرئيس سيريل رامافوزا.