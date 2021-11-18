توصلت شركة جوجل الأمريكية لخدمات الإنترنت ووكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) إلى اتفاق تدفع بموجبه الشركة الأمريكية مقابلا ماليا لنشر محتوى الوكالة الفرنسية على منصاتها.

وقال فابريس برايس الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الفرنسية في بيان إن الاتفاق يعتبر "اعترافا بقيمة المعلومات".

وقال سبستيان ميسوف مدير جوجل فرنسا "هذا الاتفاق مع وكالة الأنباء الفرنسية يظهر رغبتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا بشأن موضوع حقوق الجوار" في إشارة إلى نشر محتوى وسائل الإعلام الفرنسية على منصات جوجل.

وذكرت الوكالة الفرنسية أنه يعتبر الاتفاق الذي تبلغ مدته 5 سنوات الأول الذي يتم مع وكالة أنباء منذ إصدار الاتحاد الأوروبي ما سماه "حقوق الجوار" لتنظيم استخدام شركات الإنترنت الكبرى للمحتوى الإعلامي للمؤسسات الإعلامية المختلفة في الاتحاد الأوروبي الصادر عام .2019

ويستهدف الاتحاد الأوروبي بذلك ضمان حصول مؤسسات الإعلام على مقابل عادل لنشر محتواها على منصات الإنترنت المختلفة.