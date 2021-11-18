صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس بأن اليابان سوف تخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المفروضة على الحدود وترفع الحد الأقصى اليومي لعدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد إلى نحو 5 آلاف شخص من 3500 شخص حاليا ابتداء من 26 تشرين ثان/نوفمبر.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو القول إن الزيادة في الحد الأقصى تأتي بعد أن راجعت الحكومة نظام الحجر الصحي وتدابير مكافحة الأمراض.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري: "سوف ننظر بإيجابية في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لزيادة تخفيف القيود".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خففت اليابان قيود الدخول لرجال الأعمال والطلاب والمتدربين التقنيين، بما في ذلك خفض فترة الحجر الصحي المرتبطة بكورونا إلى ثلاثة أيام بدلا من 10 أيام للمسافرين من رجال الأعمال الحاصلين على شهادات التطعيم الذين يدخلون للإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وفي حين أن الحكومة اليابانية سوف تبقي على الحظر بالنسبة للسائحين، فإنها سوف تنظر في السماح للمجموعات السياحية بالدخول بعد مراجعة كيفية التحكم في أنشطتهم ومراقبتها من خلال التجارب المتوقع إجراؤها هذا العام.