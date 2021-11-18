العنزي: «الطب المركز على الفرد» يدمج بين العلم والبحث ومفهوم الإنسانية بالرعاية الصحية

حنان عبدالمعبود

أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي ان الكويت استطاعت التعامل جيدا مع جائحة كورونا بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار الڤيروس وتداعياته وتعزيز قدرات النظم الصحية للتأهب والترصد والاستجابة ومجابهة الجوائح والأوبئة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة.

وأشار الرفاعي في كلمته أمس خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للطب المركز على الفرد والذي نظمته الجمعية الطبية الكويتية والجامعة الدولية للطب المركز على الفرد بالتعاون مع الجمعية الطبية العالمية وبرعاية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح إلى ان المنظومة الصحية في الكويت أبلت بلاء حسنا خلال الجائحة والتحديات الصحية الأخرى، لافتا إلى ان الكويت ممثلة بوزارة الصحة حرصت على مدى العقود الماضية على الاهتمام بمختلف جوانب المنظومة الصحية واتباع أحدث الطرق والأساليب العلاجية العالمية وتقديم رعاية شاملة لجميع أفراد المجتمع بطريقة سهلة وميسرة.

وذكر ان الوزارة حرصت من خلال برامجها على ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة للجميع وتعمل على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق البلاد.

من جانبه، لفت رئيس الجمعية الطبية رئيس المؤتمر الدولي التاسع للطب المركز على الفرد د.أحمد العنزي إلى ان المؤتمر الذي يشارك به نخبة عالمية ومحلية من أعلى المستويات والخبرات الطبية يتناول الكثير من المواضيع العلمية والمفاهيم الطبية الحديثة.

وقال العنزي خلال حفل افتتاح المؤتمر: دأبت الجمعية الطبية على القيام بدورها في دعم الرعاية الصحية بالكويت وكان لها الأثر في مشاركة المنظومة الصحية برسم وتفعيل الخطط الصحية ودعم منتسبيها من الأطباء في كل المجالات العلمية والوظيفية والقانونية والاجتماعية، لافتا إلى دور الجمعية في إصدار النسخة الجديدة من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشآت الطبية ليغطي القصور في القانون السابق.

وبين ان المؤتمر الذي يعنى بالطب المركز على الفرد يعمل لدمج العلم والبحث العلمي مع مفهوم الإنسانية في ممارسة الطب والرعاية الصحية والذي يتجه مباشرة لتعزيز الصحة على الحالة الجسدية والعقلية والنفسية والمجتمعية والروحانية مع محاربة الأمراض.