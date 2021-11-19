

عادات بسيطة تخلصك من الكوليسترول المرتفع



مع تسارع وتيرة الحياة واعتماد الكثيرين على الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، فإن ارتفاع الكوليسترول أصبح مشكلة منتشرة، تهدد حياة الكثيرين نظرا لتأثيره على صحة القلب، إلا أنه من الممكن التحكم به والتخلص من مخاطره، بإدخال عادات بسيطة على نظامنا الصحي اليومي.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول غير المعالج إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.



ويوصي خبراء التغذية، باتباع عادات معينة، أو إدخال تعديلات على النظام الغذائي، للتقليل من الكوليسترول المرتفع، إلى جانب الأدوية التي قد تكون ضرورية في بعض الحالات، بعد استشارة الطبيب، وممارسة التمارين الرياضية أو المشي. وتشمل العادات الغذائية الموصي بها:



٭ ابدأ يومك بدقيق الشوفان: إذا كنت تريد أن تبدأ كل يوم بقدم أكثر صحة، فحاول جعل دقيق الشوفان جزءا من روتين الإفطار، لأن «بيتا-غلوكان عبارة عن ألياف قابلة للذوبان توجد في دقيق الشوفان، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع.



٭ زد من تناولك للدهون غير المشبعة: في حين أن الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول لديك، فإن إضافة بعض الدهون غير المشبعة إلى نظامك الغذائي قد يكون له تأثير معاكس. فالدهون غير المشبعة مفيدة، لأنها تخفض الكوليسترول الكلي وضغط الدم، مع استمرار توفير الطاقة للجسم، وفق ما ذكر موقع «إيت ذيس» المتخصص بالأغذية الصحية.



٭ زد من تناول الألياف: تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتساعد على خفض الكوليسترول. وفي هذا الصدد، قالت خبيرة التغذية إليانا كايدانيان «بشكل عام، يجب أن تحصل على نسبة عالية من الألياف قدر الإمكان. الألياف القابلة للذوبان قوية لأنها تتمتع بالقدرة على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، خاصة أنه يمكن أن يرتبط بالكوليسترول في الأمعاء ويمنع امتصاصه».

عن «سكاي نيوز»

