الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، عقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية في 16 من ديسمبر، وذلك على هامش بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 بمقر الاتحاد بالدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية أعضاء الجمعية العمومية.



وأعرب أمين عام الاتحاد الخليجي جاسم الرميحي عن ترحيبه بالأعضاء في بلدهم الثاني قطر، حيث يحظى الاجتماع بأهمية كبيرة من قبل الجميع، ويأتي بعد الثقة الكبيرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، مؤكدا أهمية المرحلة المقبلة لعمل الاتحاد الذي يسعى لأن يكون بمستوى طموح الجميع لتطوير كرة القدم الخليجية من خلال الخطوات التي يقوم بها في عمله.