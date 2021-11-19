عبدالعزيز الفضلي



استضافت الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية صباح امس الاجتماع الـ 31 لرؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي ستسهم في الارتقاء بالحركة الكشفية الخليجية.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، ان الكويت تشرفت في عقد هذا الاجتماع الذي كان ولله الحمد موفقا، مشيرا إلى انه صدر من خلال عدة توصيات منها دعم الشباب والعمل التطوعي وكذلك اختيار الكويت لتكون عاصمة العمل الكشفي العربي لعام 2020/2022. وأضاف الطريجي أنه تم الاتفاق أيضا من خلال التوصيات بإقامة عدد من الفعاليات والملتقيات في رزنامة عام 2020/2023 تتوزع بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك أيضا العديد من التوصيات التي تم اعتمادها منها تكثيف عمل دورات تدريبية للقيادات الكشفية للعمل على مواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية ووضع خطة عمل مشتركة والتنسيق بين الجمعيات الكشفية والجهات الحكومية والخاصة لمواجهة مثل هذه الكوارث وإعداد وتجهيز فرق للطوارئ من جميع الجهات وكذلك إعداد برامج لتنظيم وإدارة الطوارئ.



من جانبه، قال مدير إدارة الشباب بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وليد الفرحان، انه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدة قرارات والتي نعمل من خلالها على تشجيع وتأهيل القادة الكشافين وجميع منتسبي الحركة الكشفية ومن أهمها توحيد الجهود في المحافل الدولية وخطة العمل المقبلة، لافتا إلى أنه تم أيضا إقرار مشروع العمل التطوعي ومشاركة الأعمال البيئية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.