أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد ان الوزارة تولي القناة الثالثة الرياضية وتطويرها اهتماما خاصا كونها معنية مباشرة بقطاعي الرياضة والشباب وتعد مرآة ناقلة لإنجازات الشباب الرياضيين وانتصاراتهم في منافساتهم الرياضية. وقالت مراد في تصريح انه وبتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ستقوم الوزارة بتطوير نقل جميع المباريات الرياضية، لاسيما في لعبة كرة القدم باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في الكويت والعالم. وأوضحت انه ستتم زيادة عدد الكاميرات أثناء بث المباريات فضلا عن توفير أجود سيارات النقل بالتعاون مع القطاع الهندسي بالوزارة لهذا الغرض، مضيفة انه تم تجهيز استديو رياضي جديد بتقنيات عالية وجودة متميزة لتحليل المباريات تزامنا مع انطلاق الدوري الجديد. وأشارت مراد إلى انه سيتم التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لتقديم الإحصائيات عن أداء اللاعبين في جميع مباريات الموسم في سابقة لم يشهدها الإعلام الرياضي بالبلاد.