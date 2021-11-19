ناصر العنزي



تتوجه أنظار محبي كرة القدم الكويتية مساء اليوم إلى ستاد الصداقة والسلام، حيث المواجهة التي تجمع فريقي كاظمة والفحيحيل في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ «60» التي تحمل اسم «stc»، والتي تأجل انطلاقها بسبب ارتباطات بعض اللاعبين مع المنتخب الأولمبي.



وقد انطلقت النسخة الأولى من البطولة في الموسم (1961 - 1962)، وقد توج العربي بلقب النسخة الأخيرة الموسم الماضي، وبحسب نظام المسابقة يهبط صاحبا المركزين التاسع والعاشر إلى دوري الدرجة الأولى، على أن تبقى الأندية صاحبة المراكز من الأول حتى الثامن في منافساتها بالموسم المقبل.



ويعد القادسية والعربي الأكثر تتويجا بلقب البطولة بواقع 17 مرة لكل منهما، يليهما الكويت بـ 16 لقبا، في حين حقق كل من كاظمة والسالمية اللقب 4 مرات، والجهراء مرة واحدة فقط.



وقد سارعت إدارات الأندية إلى تجهيز فرقها، حيث اتجهت لمعسكرات خارجية وشاركت في بطولة كأس سمو الأمير للموسم الماضي والتي تأهل منها القادسية والكويت للمباراة النهائية.



ويسعى فريقا كاظمة والفحيحيل اليوم لتحقيق الفوز في أول مباراة لهما بعدما خاضا فترة إعداد طويلة للموسم الحالي، وقد أصبح البرتقالي فريقا متماسكا بإشراف مدربه الصربي داركو الذي أحسن في قيادته للفريق خلال بطولة كأس الأمير، كما دعم صفوفه بلاعبين أجانب الى جانب لاعبيه الشباب.



فيما يأمل الفحيحيل بإشراف المدرب الوطني ظاهر العدواني تحقيق الفوز للدخول في معمعة المنافسة والبقاء حيث عانى في الموسم الماضي من مغبة الهبوط ونجا في المراحل الأخيرة.



العربي والتضامن غداً



وتقام غدا السبت مباراتان تجمع الأولى العربي حامل اللقب مع التضامن على ستاد صباح السالم فيما يستضيف النصر على ملعبه علي صباح السالم فريق السالمية، ويدخل الأخضر بمؤازرة جماهيره التي احتفلت معه باللقب في الموسم الماضي بإشراف المدرب الكرواتي انتي ميشا وتواجد مجموعة من اللاعبين المميزين، فيما أكمل التضامن استعداده بعد وصول لاعبيه المحترفين. وفي مباراة النصر والسالمية فإن الكفة ستكون متساوية لخطف أول 3 نقاط لهما في الدوري.