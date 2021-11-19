أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية عيسى العوض تحقق مبيعات بلغت 9.077.088 دينارا، وتوزيع 10% عوائد على مشتريات المساهمين في حين وصل صافي الربح الى 645.872 ألف دينار.



وأضاف في تصريح صحافي ان «هذا الإنجاز جاء بعد جهود كبيرة قام بها أعضاء مجلس الإدارة في مختلف المجالات التسويقية والخدمية والاجتماعية، حيث قمنا تسويقيا بتنظيم العديد من المهرجانات الشهرية على مدار السنة وتقديم أفضل العروض خلال شهر رمضان».



وذكر انه واستمرارا في تطبيق السياسات المالية السليمة في عمليات الصرف والإنفاق على الأصول والخدمات فقد تولدت لدى جمعية الشعب التعاونية سيولة بالبنوك عام 2020 بلغت 4.342.346 دينارا مقارنة بـ 3.476.619 دينارا عام 2019 وبزيادة قدرها 865.727 دينارا وبنسبة 44.150%. وقد تحققت تلك النتائج المالية بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للجمعية في الارتقاء بمستوى أداء الجمعية ومكانتها وتـحـقـيـق تطلعات مساهميها.



وأفاد العوض بأن الجمعية واصلت تنمية مواردها الاستثمارية بكل نجاح وحافظت على نسبة الأرباح 10% عائدا على مشتريات المساهمين وستقوم الجمعية بتوزيع الأرباح بعد عقد الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 24 الجاري مع توجيه الفائض من صافي الربح في تكوين مخصصات لدعم المركز المالي للجمعية وتمويل المشاريع المستقبلية والمهرجانات التسويقية.