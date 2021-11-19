أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) دراسة حديثة، بعنوان: «احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في صناعة البتروكيماويات: الإمكانات والتحديات»، حيث جاء في مقدمة الدراسة أن الدول العربية أصبحت تولي اهتماما متزايدا بتعظيم الاستفادة من كافة أنواع مواردها الطبيعية، والحفاظ على مقدراتها من خلال الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة، ومنها تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون.



وأوضحت الدراسة انه تم اعتماد تقنية احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من قبل عدد كبير من الدول الصناعية الكبرى كأحد الحلول الناجعة للحد من تلوث البيئية، وتعزيز إنتاجية قطاعي النفط والبتروكيماويات، وكذلك إمكانية إنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يرتبط إنتاجه ارتباطا وثيقا بتقنيات احتجاز الكربون، وهو ما يمثل فرصا واعدة لصناعة النفط والغاز.



وأشارت الدراسة إلى أن الدول العربية، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة أوابك، تمتلك فرصا جيدة لتنمية مشروعات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تتميز الدول العربية بوجود التشكيلات الجيولوجية الملائمة والمتاحة على نطاق واسع كمواقع صالحة للتخزين المستدام الآمن لعدة عقود، كحقول النفط والغاز المستنفدة والمهجورة.



وقالت الدراسة إن مملكة البحرين عملت مبكرا على الاستفادة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وكانت من الدول الرائدة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، حيث اعتمدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA) منهجية الاقتصاد الدائري الكربوني (CCE) كحل لمعالجة مشكلة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتشمل محورين معنيين بالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه في إنتاج تعزيز إنتاج الكيماويات.