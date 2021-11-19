بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «للموت» في عرضه الأول عربيا عبر الشاشات، انطلق عرضه عبر منصة (نتفليكس) العالمية.



العمل يتم تصوير الجزء الثاني منه حاليا في بيروت، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل، وهو إخراج فيليب أسمر، تأليف نادين جابر وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية واللبنانية وقد انضم للجزء الثاني عدد من النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيتم الكشف رسميا عن أسمائهم قريبا. وقد غنى شارة الجزء الأول النجم ناصيف زيتون محققة الأغنية نجاحا كبيرا.



الجزء الأول من العمل بطولة النجوم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان حركة وغيرهم.