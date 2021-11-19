زف المدير التنفيذي لوقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه مسير الظفيري البشرى لأولياء الأمور وعامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بعودة الحلقات القرآنية بمقر الوقفية وحلقاتها المسجدية وعبر الأونلاين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة، معربا عن سعادته بعودة هذه المحاضن التربوية التي تسعى الوقفية من خلالها إلى تنشئة أجيال تتحلى بالأخلاق القرآنية والسلوك القويم.



وأشار الظفيري إلى أن الوقفية تشرف على 21 حلقة قرآنية للبنين والبنات، وتهدف إلى بناء جيل واع وفاعل، وحافظ للقرآن الكريم، ونشر الثقافة الشرعية، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإيجابي بين الناشئة، موضحا ان حلقات الختمة والتلقين للبنين ستكون في أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من بعد صلاة العصر بمقر الوقفية بمنطقة إشبيلية، وحلقات التلقين للبنات ستكون يومي الاثنين والخميس، حيث ستتم مراعاة الاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية.



وعن طريقة المشاركة، بيّن أن التسجيل متاح من خلال حساب الوقفية [email protected] عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مقرها الكائن بمنطقة إشبيلية قطعة 4 ش 424 م 70، داعيا إلى المبادرة باغتنام أوقات الأبناء فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم واستثمار أوقاتهم من خلال إلحاقهم بهذه المحاضن القرآنية، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».