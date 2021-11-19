عبدالكريم العبدالله



خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة لتزويده بكشوف العاملين في الصفوف الأمامية لاعتمادها تمهيدا لصرف المكافآت بأسرع وقت.

جاء هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على استحقاق جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة لصرف المكافآت وفقا للنسب والشرائح المحددة للفئة «الأولى»، والتي قصرها القرار على العاملين في وزارتي الصحة والداخلية دون غيرهم من الجهات الحكومية.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء»، ان وزارة الصحة تعتزم رفع كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية الأسبوع المقبل إلى ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري انتهت بتجهيز واعتماد الكشوف. الجدير بالذكر أن الميزانية المعتمدة لوزارة الصحة فيما يخص مكافآت الصفوف الأمامية تبلغ 134 مليونا و120 ألف دينار.