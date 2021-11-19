القاهرة ـ هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تضع مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر على أجندة أولوياتها، لاسيما مع القرار الذي تم اتخاذه بشأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP27) العام المقبل.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء لاستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع جاء لاستعراض ما تلقته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عروض لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية.



حضر الاجتماع د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وم.يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ود.خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وشريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.



واستعرض م.يحيى زكي خلال الاجتماع رؤية الهيئة لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كأحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلا: إن الطلب العالمي خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، في ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر في موقع الريادة الإقليمية بإنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها قمة المناخ المقبلة.



وأضاف أن مصر تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع فيها، اعتمادا على ما تتمتع به من إرادة ودعم سياسيين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بلدنا لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.



وتابع: في الإطار نفسه، إن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقربها من قارة أوروبا، أحد أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة النظيفة، يدعم فكرة إقامة مشروعات الهيدروجين على أرضها، مع توافر البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية اعتمادا على شبكة تصدير الغاز الطبيعي، فضلا عن ميزة تنافسية أخرى هي مرور نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس، ما يتيح فرصا ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.



وقال م.يحيى زكي: إن 3 تحالفات عالمية تقدمت لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد، وفي هذا الإطار عرض الأراضي المقترحة لإقامة هذه المشروعات، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ المشروعات الثلاثة بالتوازي، وفي هذا السياق عرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أيضا ملخصا لكل مشروع من المشروعات المقدمة من التحالفات العالمية، والاستثمارات المستهدفة به، والطاقة الإنتاجية، وغيرها من مكونات المشروع.



إلى ذلك، أكد د.مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المصري امس لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، وحضر الاجتماع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وم.كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وم.يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدى عطية مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.



وخلال الاجتماع استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة «النصر للتصدير والاستيراد»، لافتا إلى أن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الإعداد لدمج شركتي «مصر للاستيراد والتصدير» و«مصر للتجارة الخارجية» فيها.



وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديموقراطية، والكونغو برازافيل، وسورية، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعا خارجيا مستأجرا.