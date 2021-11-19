بشرى شعبان

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد المهدي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» بشأن نقل تبعية دور الحضانة الخاصة من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية، عن أن الأمانة العامة للتخطيط في طور إعداد مشروع تحت مسمى «مبادرة الألف يوم»، وهي أول ألف يوم حياة الطفل، وتأتي «دعم الطفولة المبكرة»، وهذا ليس من شأن وزارة الشؤون او وزارة التربية فقط بل شأن مشترك وتعاون وتنسيق بين الجميع لدعم الطفولة قبل سنوات الدارسة، وهي مبادرة تندرج في المحور الثالث من خطة التنمية رأس المال البشري ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون المسؤولية الاولى على عاتق كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط كل في مجاله.



وأشار المهدي الى أنه تم إدراج المبادرة ضمن خطة عمل الحكومة، وقد باشرت الجهات المعنية بإعطاء موافقاتها بالعمل على تنفيذ هذه المبادرة، وستكون منظمة «اليونيسف» الداعم الأممي لها.