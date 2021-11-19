وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم تبلغ قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية لهذا العام في إدارات ومخازن المستودعات الطبية؟ مع ذكر أسباب بقائها في المخازن والمستودعات لحين انتهاء صلاحيتها.



2 ـ هل استبدلت الأدوية منتهية الصلاحية بأدوية صالحة.



3 ـ هل تتضمن عقود الشراء بندا يلزم الشركات الموردة باستبدال المواد منتهية الصلاحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي تمنع ذلك؟