تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع أسئلة متابعيها على «انستغرام»، بعدما قررت فتح باب الحوار، واعترفت بأبرز عيوبها وهو التسرع، وقالت إن أكثر صفة تعجبها في شقيقتها «فرح» هي القوة والتفكير بالعقل، وتمنت لو تعلمت هذه الطريقة في اتخاذ القرارات بدلا من الاعتماد على القلب، قائلة: «فرح قوية وبتفكر بمخها طول الوقت، أنا عكسها، وده بيعجبني فيها، وبحاول اشتغل أن الاختيارات والقرارات المبنية على القلب مش صح طول الوقت».



وردت هنا على سؤال حول شيء في شكلها تريد تغييره، قائلة: «أنا راضية عن شكلي الحمد لله، بس محتاجة أنزل 3 كيلو بس»، نافية ندمها على دور رفضت تقديمه وقالت: «عمري ما ندمت على دور رفضته، لأني دايما مقتنعة ان ربنا دايما بيعملي الأحسن، واعتبرت مسلسلها «حلوة الدنيا سكر» أفضل مسلسل مصري، كما أكدت سعادتها بالتعاون مع النجوم أحمد حاتم في «قصة حب»، وزوجها أحمد فهمي في «الواد سيد الشحات»، ومحمد إمام في «النمر» والنجم مصطفى شعبان، وقالت انها اعتذرت عن مسلسل الأخير «أيوب» في البداية، ولكنها عادت ووافقت على التعاون معه.



كما كشفت الزاهد عن أنها خدعت في الأصدقاء وقالت: «اتصدمت، ومن ساعتها معنديش ثقة أوي في حد جديد اتعرف عليه، واكتشفت ان صحابك اللي من المدرسة ميتعوضوش»، وأوضحت أنها تركت برنامج «هزر فزر» بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر» و«النمر» ولم يكن هناك وقت.



وتلقت سؤالا عن أكثر شيء يضايقها من زوجها أحمد فهمي، لتجيب بكلمة واحدة: «الكلاب».