عاطف رمضان

علمت "الأنباء" من مصادر ان وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م. وليد الغانم أصدر قرارا اداريا بشأن تشكيل لجنة للكشف على أعمال العقد رقم هـ ص / 189 لتنفيذ اعمال البنية التحتية لدولة الكويت المرحلة الخامسة عشرة "منطقة غرناطة وصباح الناصر" بغرض الاستلام الابتدائي.

وجاء في المادة الاولى من القرار الاداري: تشكل لجنة فنية للكشف على أعمال العقد لغرض الاستلام الابتدائي حسب مستندات العقد برئاسة م.سالم العازمي وعضوية كل من "م.غازي الحربي، عضوا ممثلا عن قطاع الصيانة، وم.تركي المطيري، عضوا ممثلا عن قطاع الصيانة، وم.عبدالله صياح ابوشيبة، عضوا ممثلا عن قطاع الهندسة الصحية ادارة التصميم، وم.علي نصيب عضوا من قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة مقررا "المهندس المشرف"، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من قطاعات الوزارة وعليهم تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من انجاز مهمتها.

وحسب المادة الثانية من القرار، تجتمع اللجنة بمقر ادارة التنفيذ - قطاع الهندسة الصحية - الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، وتقوم اللجنة في المكان والزمان المحددين في الاخطار المرسل الى المقاول بالكشف اللازم لغرض الاستلام الابتدائي وذلك بحضور المقاول او من يمثله، فإن لم يحضر هو او من يمثله دون ابداء الاسباب فإن للجنة إجراء الكشف في غيابه ولا يحق له التحفظ على نتائج هذا الفحص.

ووفق المادة الثالثة من القرار الاداري تقوم اللجنة مباشرة بعد الكشف الفني والتأكد من إنجاز العقد كاملا بإعداد محضر يوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة متضمنا التوصيات بشكل مفصل ويرفع الى وكيل الوزارة خلال مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، "علما بأن القرار صدر بتاريخ 17 نوفمبر الجاري" وفي حال غياب رئيس اللجنة او احد اعضائها يحل محله من يكلف بالقيام اثناء غيابه ويتحمل العضو الذي تخلف عن الحضور دون اسباب مسؤولية وتبعات ظهور اي ملاحظات لاحقا فيما يخصه من اعمال.