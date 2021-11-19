عاطف رمضان

قام فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة امس بضبط 3 مخازن تخصص أحدها ببيع الساعات التي تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة السلع المقلدة.



وكانت حصيلة المخزن الاول 32 ألف ساعة بالإضافة الى 2000 قطعة إكسسوار، بينما كانت حصيلة المخزن الثاني هي عدد 1000 حقيبة وعدد 300 شال نسائي و 12 حذاء و25 قلادة.



وكان المخزن الثالث عبارة عن مطبعة تقوم بطباعة العلامات التجارية على الأكياس والعلب.



وقام فريق الطوارئ بالتحفظ على السلع المضبوطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.