بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 266.3 مليار دولار، تمثل 3.5% من حيازة دول العالم في أداة الدين الأميركية، البالغة نحو 7.55 تريليون دولار.

وتستثمر 12 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية أيلول (سبتمبر) 2021، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7%، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6% من استثمارات دول العالم في أدوات الدين الأميركية، محتلة المركز الـ17، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد السعودية باستثمارات 58.1 مليار دولار، تمثل 21.8% من استثمارات العرب، و0.8% من استثمارات دول العالم. ثالثا الكويت باستثمارات 46.3 مليار دولار، تمثل 17.4% من استثمارات العرب، و0.6% من استثمارات العالم.

واحتل العراق المركز الرابع باستثمارات 18 مليار دولار، تمثل 6.7% من استثمارات العرب، و0.2% من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 6.1 مليار دولار، تمثل 2.3% من استثمارات العرب، و0.1% من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة تأتي سلطنة عمان، باستثمارات 5.4 مليار دولار، تمثل 2% من استثمارات العرب، و0.1% من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 3.8 مليار دولار، تمثل 1.4% من استثمارات العرب، و0.05% من استثمارات دول العالم.

وحلت مصر ثامنا،باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، تمثل 0.8% من استثمارات العرب، و0.03% من استثمارات دول العالم، ثم موريتانيا باستثمارات 930 مليون دولار، تمثل 0.3% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم.

وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.3% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة الـ11 حلت البحرين باستثمارات 511 مليون دولار، تمثل 0.2% من استثمارات العرب، و0.01% من استثمارات دول العالم، وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات مليون دولار.

