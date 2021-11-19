تقع مسؤولية زيادة الإيرادات في أي شركة على عاتق فريق المبيعات، الذي يحتاج أفراده إلى امتلاك المعرفة التقنية والابتكار لإتمام أي صفقة، ويمكن لأي شركة أن تحقق أهدافها التنظيمية وتزدهر، إذا كان لديها فريق مبيعات قوي.

10 طرق لتحسين أداء فريق المبيعات

1- الاستفادة من أدوات البيع الحديثة

- تساعد أدوات البيع الحديثة على أتمتة العديد من العمليات، بما في ذلك إدارة حسابات العملاء، وإنشاء عروض أسعار مخصصة، أو غير ذلك من عمليات، مما يحسن أداء أعضاء فريق المبيعات، ويمكنهم من أداء المهام بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وبدون أخطاء.

2- تتبع أنشطة المبيعات

- من المهم دائمًا قبل إجراء أي عملية بيع، أن يتم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية بوضوح، والتي يريد رائد الأعمال التركيز عليها، فذلك سيساعده على تقييم أداء فريق المبيعات في الشركة.

- هناك طريقتان مهمتان لتتبع أنشطة المبيعات؛ الأولى هي معدل تحويل المبيعات، والتي تساعد في تحديد مدى كفاءة فريق المبيعات في إتمام الصفقات، والثانية هي متوسط المبيعات التي يتم إجراؤها في الساعة، والتي تساعد على قياس إنتاجية الفريق بالساعة.

3- وضع جدول وروتين محدد

- من المهم وضع جدول وروتين محدد لفريق المبيعات لتنفيذ مهامهم، فوجود روتين واضح يساعد أعضاء الفريق على حضور الاجتماعات وإجراء المكالمات الضرورية في الوقت المحدد، ومعرفة المهام اليومية المطلوبة.

4- تحديد أهداف يومية

- من الضروري تحديد أهداف يومية لفريق المبيعات، فذلك يجعل لديهم حافزًا ويحمسهم لإنجاز العمل يوميًا، وعلى العكس فإن عدم وجود أهداف يومية محددة، يقلل من حماس الموظفين، ويجعلهم لا يأخذون المهام المطلوبة منهم على محمل الجد.

5- أتمتة الأعمال الإدارية

- تستغرق المهام الإدارية وقتًا طويلاً، ومن ثم تتطلب زيادة كفاءة أعضاء فريق المبيعات أتمتة مثل هذه المهام المتكررة والمهدرة للوقت، وهناك العديد من الأدوات المتوفرة لأتمتة المهام الإدارية مثل إدخال البيانات، إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتكررة، ووضع الخطط اليومية.

6- اكتساب العملاء بذكاء

- يحتاج أعضاء فريق المبيعات إلى إدراك أن ليس كل شخص عميل محتمل، وأن من المهم اكتساب العملاء الذين يقعون تحت فئة الجمهور المستهدف.

- من الممكن استخدام أدوات بيع آلية، تقوم باستهداف العملاء المحتملين، بناءً على عوامل محددة مثل الدخل ونوع العمل.

7- تقييم استجابة العملاء المحتملين

- بمجرد اكتساب العملاء المحتملين، من المهم تقييم استجابة كل منهم، أولئك الذين يظهرون اهتمامًا أكبر، ومن يظهرون اهتمامًا أقل، فذلك يوفر وقت وجهد فريق المبيعات، ويجنبهم إهدار طاقتهم في محاولة الوصول إلى الأشخاص الذين تقل احتمالية تحولهم إلى عملاء فعليين.

8- تدريب فريق المبيعات بشكل جيد

- عندما يتم تدريب أعضاء فريق المبيعات بمجرد تعيينهم، فإنهم سيكتسبون المهارات اللازمة لإتمام عمليات البيع بكفاءة وفاعلية، لذلك من المهم وجود برنامج تدريب مكثف للموظفين الجدد في أي شركة.

9- التواصل الفعال مع أعضاء الفريق

- التواصل الفعال هو مفتاح نجاح عملية البيع، وبالمثل يحتاج المديرون إلى التواصل بشكل جيد مع أعضاء فريق المبيعات لضمان رفاههم، وتحفيزهم، ومساعدتهم على فهم الأدوات الجديدة.

10- مكافأة فريق المبيعات على النجاح

- يساعد ذلك على رفع الروح المعنوية لدى أعضاء فريق المبيعات، وزيادة حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم، ولا تقتصر المكافآت على المكافآت النقدية فحسب، بل يمكن أن تشمل أيضًا الإجازات المدفوعة والجوائز.