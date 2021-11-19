سجل سهم "آبل" إغلاقًا قياسيًا في نهاية تعاملات الخميس، بدعم تقارير حول خطة الشركة لتسريع إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وكشفت وكالة "بلومبرج" عن أن "آبل" تسرع خططتها التي تستهدف إنتاج أول سياراتها الكهربائية ذاتية القيادة.

وشدد التقرير على أن "آبل" تستهدف عام 2025 لإصدار السيارة الجديدة، وهو ما يعد أسرع من الجدول الزمني السابق الذي يمتد على مدار فترة من خمس إلى سبع سنوات.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع سهم "آبل" بنحو 2.9% إلى 157.87 دولار، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق، فيما بلغت قيمته السوقية مستوى 2.59 تريليون دولار لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، ومتجاوزة قيمة "مايكروسوفت" البالغة 2.56 تريليون دولار.