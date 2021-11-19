انتقدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة «ازدواجية المعايير» بحقها.

وذكرت «حماس» في تصريح صحافي أصدرته امس، تعقيبا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن اتخاذها إجراءات لحظر الحركة: «للأسف الشديد بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا».

وشددت «حماس» على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة تمثل «حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال» بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية و«قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة» وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.

وتابع التصريح الصحافي: «إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب».

وحثت «حماس» المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة على «التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي»، مضيفة ان «على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة».

ودعت الحركة كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا لإدانة قرار حكومة لندن واعتباره «استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة».

جاء ذلك ردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، والذي قالت فيه انها اتخذت قرارا بحظر حركة «حماس» بشكل كامل، مؤكدة أن «لدى الحركة قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع».

وقالت باتيل إن «الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان».

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن بلادها ستصنف حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية».

واعتبرت تروس عبر «تويتر»، أن القرار يأتي بمنزلة «إعلان مهم» من جانب وزيرة الداخلية، وأوضحت ان من شأنه أن يساعد في معالجة «آفة معاداة السامية».

وذكرت صحيفة «الغارديان» The Guardian البريطانية، أن أنصار حماس سيواجهون السجن إلى ما يصل إلى 14 عاما بموجب القرار.

وقبل إعلان القرار البريطاني، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على «تويتر» بالتقارير التي تفيد بأن بريطانيا صنفت حماس منظمة إرهابية.

وغرد بينيت قائلا: «حماس منظمة إرهابية.. أشكر صديقي جونسون على قيادته في هذا الموضوع».

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن هذا الشكر لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قبل إعلانها المتوقع في العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب ما ذكرته صحيفة«تايمز أوف إسرائيل» على موقعها الإلكتروني.

وقال لبيد: «هذا قرار مهم وله مغزاه، وسيمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تمدد منظمة حماس الإرهابية، بما في ذلك في بريطانيا».