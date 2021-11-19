بيروت - اتحاد درويش

أثار قرار رفع الدعم عن الدواء وحليب الأطفال ولاسيما أدوية الأمراض المزمنة حالة من الغضب والاستنكار، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار المفاجئ لوزارة الصحة الذي أدى الى ارتفاع جنوني بالأسعار، في وقت تعاني شريحة واسعة من الشعب اللبناني ضائقة اقتصادية ومعيشية وتدنيا غير مسبوق في قيمة الرواتب التي ما عادت تكفي نصف الشهر.

وكان لافتا بشكل لا يقبل الشك توافر الأدوية في الصيدليات وبأسعار خيالية بعد ان شكا المواطن اللبناني لأشهر طويلة من فقدانها.

حملة الغضب على القرار الجائر عبرت عنها مجموعة من المحتجين الذين اقتحموا أمس مبنى وزارة الصحة في بيروت مطلقين شعارات وهتافات غاضبة.

وفي الإطار، أفادت السفارة اللبنانية في جنوب أفريقيا في بيان، بأن «شحنة تحتوي 32.825على جرعة من أدوية بنج وتخدير Anesthetic من أصل 189.356 وحدة أدوية، ستصل إلى لبنان عن طريق الشحن الجوي من بروكسل، وهي أول شحنة من ضمن سلسلة شحنات مرسلة من قبل السفارة اللبنانية في جنوب أفريقيا، نتيجة حملة قامت بها وأدت إلى إنشاء تحالف اغترابي لمساعدة لبنان من كل أنحاء العالم مؤلف من لبنانيين ومتحدرين من أصل لبناني».

وأوضح البيان أن «الشحنة الثانية ستصل أيضا إلى لبنان من بروكسل وتحتوي على 63000 حبة من أدوية معالجة سرطان الدم Leukemia و64.731 جرعة من أدوية بنج وتخدير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن طريق الشحن البحري تقدمة شركة CMA-CGM».

وأضاف البيان: «ستوفر هاتان الشحنتان اللتان أرسلتا إلى وزارة الصحة العامة في لبنان جرعات بنج وتخدير تكفي لإجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية، سيتم توزيعها على المستشفيات اللبنانية التي تشهد نقصا حادا في أدوية البنج والتخدير».

وختم: «حملة جمع وإرسال الأدوية مجانيا أدارها سفير لبنان في جمهورية جنوب أفريقيا قبلان فرنجية مع قنصل لبنان الفخري في مدغشقر السيدة ميشيل عازار، والكنيسة المارونية في جنوب أفريقيا، والسيد بدوي أبروزي، بمساهمة شركات عدة.