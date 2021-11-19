وجه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي الخميس دعوة جديدة إلى السلطات الفرنسية لإعادة عائلات فرنسيين محتجزة في مخيمات في سورية وسط وضع صحي «كارثي».

وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير من أنصار حماية البيئة خلال مؤتمر صحافي أن «فرنسا تتخلى عن أبنائها، عن مواطنيها، في مخيمات في كردستان وسط ظروف صحية متردية».

وشارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سورية لتبحث مع السلطات الكردية مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سورية.

وجرت المهمة، وكانت الثالثة منذ ديسمبر 2020، بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر بقيادة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لجمعيات المحامين وجمعية محامون بلا حدود فرنسا.

ودعا الجميع إلى «تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج افا، والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية».

ولفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان سيمون فورمان إلى أن الوضع الصحي «كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت».

وحذر ريشار سيديو من المجلس الوطني لجمعيات المحامين من أن «مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية. نخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية».

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس أوروبا، فرنسا لإعادتهم إلى البلاد.

ومنذ إعلان القضاء على تنظيم داعش في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات.

إلا أن غالبية الدول، وخصوصا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة.

واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام.

ومنذ مارس 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس «كل حالة على حدة»، 35 طفلا من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم.

وقالت المحامية ماري دوزيه إن الوفد لم يتمكن مرة جديدة من التقاء نساء وأطفال.

وشدد الأمين العام لجمعية محامون بلا حدود فرنسا ماتيو باغار على أن «الوضع في غاية التعقيد وثمة حاجة ملحة لتوضيح من جانب السلطات الفرنسية تجاه هؤلاء الأطفال».