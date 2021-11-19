ضعت امرأة 74 عاما، تعمل مديرة ممتلكات عقارية في إسرائيل ، مبلغامن الأوراق النقدية في وعاء به مادة مبيضة ووضعته في فرن الميكروويف لتعقيم الأموال واحترقت الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 2900 يورو (3300 دولار). وقالت العجوز، في رسالة للبنك، إنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التيتسلمتها من أيدي المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء.

وجاء في الرسالة: "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالي وأنا مواطنة مستقيمة ، لم أدمر المال أبدا". وأرسلت أكثر من 70 ورقة نقدية للبنك.

وأضافت أن إدارة العملة قامت بعد ذلك بفحص الأوراق النقدية ووجدتها أصلية. ثم قرر البنك تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى المرأة.

ووفقا لخبراء الصحة، فإن احتمال الإصابة بفيروس كورونا من الأوراق النقدية أو العملات المعدنية منخفض للغاية.