دعت منظمة "أوشن كير" السويسرية لحماية البيئة إلى وضع حد أقصى للسرعة البحرية وغيرها من التدابير لحماية الحيتان والدلافين والسلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال نيكولاس إنتروب، المدير المساعد لمنظمة "أوشن كير" في مؤتمر صحفي في بالما، عاصمة مايوركا، إن الضوضاء الناجمة عن حركة

الرفاصات وحوادث التصادم في ظل حركة الملاحة يهدد حياة الحيوانات البحرية.

وأضاف إنتروب إن الطريق بين برشلونة ومايوركا شديد الصخب ويؤثر على توجه الحياة البحرية وتواصلها، مشيرا إلى أن الحيتان تتواجد بكثرة في المنطقة.

وذكر إنتروب أن الحل بسيط، موضحا: "إذا سارت السفن بسرعة أبطأ بنسبة 10 % فقط، فستكون أكثر هدوءا بنسبة 40 % في الماء. وبالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية الاصطدامات المميتة مع الثدييات البحرية بنسبة 50 %".

وأشار إلى أن خفض سرعة السفن مفيد للمناخ أيضا حيث يقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منها.