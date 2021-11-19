تستعد 4 أفلام جديدة لدخول سباق موسم نصف العام السينمائي في مصر الذي ينطلق يناير المقبل، حيث دخل صناع تلك الأفلام في مارثون التصوير تمهيدا للحاق بأحد أبرز المواسم السينمائي.

وبدأ صناع فيلم "كيرة والجن" تصوير أحداثه بعد فترة توقف، حيث توجه فريق العمل إلى مدينة الأقصر لتصوير بعض المشاهد لمدة 10 أيام قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية بالقاهرة.

الفيلم بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى، وتعود أحداث الفيلم بالمشاهد إلى ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل الاسم نفسه، إخراج مروان حامد.

كما بدأ الفنان أحمد حلمي تصوير مشاهده فى فيلمه "العيل" وتحديدا بالديكور الخاص بصالة "جيم"، بإدارة المخرج محمد شاكر خضير، ويشارك فيه عمرو عبد الجليل ونسرين أمين وروبى ونور إيهاب.

ويعود حلمي إلى السينما بعد غياب منذ 2019 بفيلمه "خيال مآتة" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى.

ويقترب فيلم "عودة طاقية الإخفا" من دخول بلاتوه التصوير قريبا بعد الاستقرار على أماكن التصوير النهائية، ويواصل حاليا المؤلف يوسف حسن يوسف عقد جلسات عمل مكثفة مع أحمد الفيشاوى والمخرج رامي رزق الله لوضع اللمسات النهائية قبل التصوير.

أما الفنان محمد ممدوح فأوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "أبو صدام" خلال أيام، وبالتزامن مع استمرار التصوير يقوم المخرج أحمد علاء بعمليات المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض بموسم نصف العام السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق شاحنات يدعى "أبو صدام" ويتركز عمله على طريق الساحل الشمالي ويتعرض لمواقف صعبة، ويشارك في البطولة سيد رجب وأحمد داش.